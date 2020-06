Roma, personalizzato per Pau Lopez e Mancini

Roma - Lunga e intensa seduta di allenamenti per la Roma, che a Trigoria ha lavorato per più di due ore per continuare la preparazione in vista della ripresa del campionato (il 24 giugno, all'Olimpico, con la Sampdoria). Agli ordini di Paulo Fonseca, senza Pau Lopez e Mancini - entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato dopo i rispettivi infortuni - i giallorossi hanno alzato i ritmi, con il tecnico portoghese che ha provato anche la difesa a tre, non prima di un focus sulla precisione sotto porta. Dopo il lavoro atletico e tattico anche una partitella finale.