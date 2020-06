Roma, Zaniolo si scalda per l'assalto all'Europa

ROMA - Tornato al centro delle attenzioni legate ai conti in rosso della Roma , per ora Nicolò Zaniolo pensa al campo. La rottura del legamento crociato riportata lo scorso 12 gennaio nel match contro la Juventus è ormai alle spalle. Nicolò questa settimana punta a rientrare in gruppo. Magari parzialmente , senza forzare, anche se tenere a freno il suo entusiasmo sarà difficile. La scorsa settimana, il nazionale azzurro l'ha conclusa allenandosi su uno dei tre campi di Trigoria, accanto a quello dove si trovavano i suoi compagni, concentrandosi in una sessione specifica di tiri, accanto ad un componente dello staff di Fonseca e a un componente dello staff atletico. L'intenzione, se il programma proseguirà senza intoppi, è quello d'iniziare a fargli respirare l'aria del gruppo già in questi giorni per poi passare allo step successivo che prevede la partecipazione alle prime partitelle con la squadra.

Se il recupero dovesse proseguire al meglio, Zaniolo potrebbe rientrare nelle rotazioni di Fonseca a partire da luglio. Salterebbe probabilmente le prime due partite in programma contro Sampdoria e Milan, sperando di festeggiare il suo compleanno (2 luglio) con la convocazione per il match casalingo contro l'Udinese. È chiaro che nelle prime uscite lo scopo sarà quello di fargli mettere minuti nelle gambe. Zaniolo potrebbe essere l'arma in più per la ripresa dell'Europa League in agosto. Competizione che per la Roma assume un'importanza strategica da non sottovalutare [...]

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale di Tuttosport