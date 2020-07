Fonseca: "Zaniolo? Troppa pressione, è importante per la Roma"

"Era una partita difficile, la Fiorentina ha chiuso bene gli spazi e ha giocato sempre molto bene contro chiunque. Noi abbiamo creato molte situazioni per fare gol ed è stata una vittoria importante. Il gol di Milenkovic? Abbiamo sbagliato, così come contro l’Inter, anche se abbiamo lavorato sulle palle ferme". Inizia così l'analisi di Paulo Fonseca ai microfoni di Sky dopo la vittoria della sua Roma contro i viola di Iachini. Poi aggiunge: "La squadra sta giocando bene, ha fiducia e i problemi societari non incidono. Pensiamo solo al campo ed ora c’è il Torino. Oggi abbiamo avuto pazienza, forse a volte possiamo velocizzare la manovra ma comunque siamo riusciti a trovare spazi anche se la Fiorentina si chiudeva bene. Con pazienza abbiamo creato le nostre palle gol".

Roma, Fonseca su Zaniolo

"Zaniolo il futuro della Roma? Ha grandi qualità, ma non dimentichiamo che è giovane. È presto per dare tutta questa pressione su di lui, lasciamolo crescere in tranquillità. Può essere un giocatore molto importante per la Roma. Titolare contro il Torino? Vediamo, lui ha recuperato da un infortunio grave ma non si è allenato per recuperare la condizione fisica" ha concluso Fonseca.