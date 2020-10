Roma, Fonseca: "Obiettivo Champions. Florenzi? Ha deciso lui"

ROMA - Domenica sera, 20:45, la Roma ospiterà il Benevento per la quarta giornata del campionato, queste le parole del mister Paulo Fonseca nella conferenza stampa odierna, tra obiettivi della squadra, l'addio di Alesandro Florenzi e appunto la sfida contro la squadra di Filippo Inzaghi "Una bellissima squadra, sono coraggiosi con un allenatore molto bravo. Hanno perso solo con l'Inter, quindi arriveranno in fiducia e non sarà una partita semplice".

Sull'addio di Florenzi

L'ex giallorosso sta incantando con l'uniforme del Paris-Saint Germain, un giocatore che mister Fonseca avrebbe avuto piacere avere ancora a disposizione "Lo avrei voluto, poteva essere utile. Ho parlato con lui ma ha deciso di andare a giocare al PSG e lo capisco".

Obiettivo Champions

A chi chiede un confronto di rose con le altre squadre come Milan, Lazio o Inter ecco la risposta secca dell'allenatore giallorosso "Nessun allenatore è mai soddisfatto, vogliamo sempre di più, non ho mai detto che non possiamo lottare contro queste squadre, vogliamo lottare per la Champions League".