Zaniolo sarà papà: la sua ex Sara è incinta

Nicolò Zaniolo sarà presto papà. L'ex Sara Scaperrotta è infatti incinta e ha deciso di portare avanti la gravidanza nonostante la separazione con il 21enne talento della Roma e della Nazionale , da tempo nel mirino della Juventus . La loro relazione si trascinava ormai da qualche tempo, poi Sara ha scoperto di essere incinta e lo ha annunciato all'allora fidanzato: Zaniolo però non si sentiva pronto per un impegno così importante, ma la Scaperrotta ha comunque deciso di proseguire la gravidanza.

Zaniolo-Ghenea, è ufficiale! Madalina, altro spot Juve?

Una separazione, quella con Sara, che non è collegata alla nuova relazione con Madalina Ghenea. "Non ho lasciato nessuna per nessuna, ho la testa sulle spalle", ha voluto sottolineare lo stess Zaniolo con un post. E sempre sui social del resto era uscito allo scoperto, rivelando con una storia la sua infatuazione per la 32enne romena: "Posso baciarti 25 ore su 24?".