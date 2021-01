Dzeko-Roma, è sempre gelo. Fonseca non perdona

ROMA - Meno quattro giorni alla chiusura del mercato ed Edin Dzeko è ancora a Trigoria. Anzi, da quello che è trapelato ieri, il calciatore - ufficialmente out per problemi fisici - ha comunicato allo staff medico di voler svolgere almeno parte della seduta con i compagni . Poco dopo gli è stato però risposto che Paulo Fonseca preferiva farlo allenare ancora a parte. Una versione che la Roma respinge e, rigorosamente off record, smentisce.

Per il club, il calciatore continua a lavorare da solo per i postumi dell'infortunio patito nel match di Coppa Italia contro lo Spezia. Stop. Vicenda che inevitabilmente si sta complicando. Perché al di là delle versioni, la scelta del club di non comunicare all'esterno, lascia spazio a ogni tipo di considerazione. Quello che comunque appare chiaro è che Fonseca non arretra di un passo. A costo di giocare domenica contro il Verona con un attacco a dir poco rimaneggiato.