Roma, Fonseca: "Resto motivato, poi faremo i bilanci"

ROMA - Dopo il 6-2 di Manchester la Roma riparte dal campionato e dalla sfida contro la Sampdoria al Ferraris. Sarà un intervallo prima del secondo round in Europa League, quello decisivo e che richiede ai giallorossi un'impresa: segnare quattro gol. Fonseca resta concentrato sul finale di stagione: "Io sono un professionista, amo il calcio e voglio esserlo sempre. Sono motivato fino alla fine della stagione, non penso oltre. Penso che qui tutti noi dobbiamo essere professionisti e difendere la Roma con la stessa motivazione", ha detto in conferenza stampa. "Alla fine faremo i bilanci. Fino all'inizio di marzo siamo stati quasi sempre nella terza o quarta posizione. Poi abbiamo iniziato a non stare bene. Per me è chiaro: sono mancati i giocatori importanti nella fase decisiva della stagione", ha spiegato il tecnico che non dà consigli alla società: "Io penso solo a fare l'allenatore. Contro la Sampdoria è una partita difficile. Ranieri sta facendo un gran lavoro. Sarà una partita molto intensa e dura fisicamente. I ragazzi stanno bene ma abbiamo tanti infortuni. Entrerà in campo una squadra forte e motivata per vincere. Fuzato ha la possibilità di giocare? Si, è una possibilità", ha aggiunto.