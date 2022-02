Roma-Verona, Mourinho in emergenza: Zaniolo a rischio

ROMA - Da Trigoria arrivano brutte notizie: Zaniolo ha accusato un fastidio muscolare al quadricipite ed è in forte dubbio per il match contro il Verona in programma sabato alle 18 allo stadio Olimpico. Un bel guaio per José Mourinho, che si trova così a dover fare i conti con una grossa emergenza in attacco.

Roma, Mourinho in emergenza: quanti indisponibili!

Contro gli scaligeri di Igor Tudor, infatti, lo Special One dovrà fare a meno anche degli indisponibili Shomurodov, Mkhitaryan ed El Shaarawy, mentre restano ancora da valutare le condizioni dello spagnolo Carles Perez. Al momento, dunque, la coppia d'attacco giallorossa dovrebbe essere formata da Abraham e Afena-Gyan. Ma non è finita qui, perché saranno out anche Ibanez per infortunio e Mancini per squalifica. Oggi, intanto, si terrà l'allenamento di rifinitura e la conferenza stampa del tecnico portoghese (in programma alle 15.30), pertanto si saprà di più sulle condizioni del numero 22 della Roma.