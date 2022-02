Roma, i tifosi con Mourinho: "Hai le chiavi della città"

ROMA - Malgrado il pareggio in extremis contro il Verona (2-2) e la classifica che recita 8° posto a 41 punti, il tifosi della Roma restano saldamente al fianco di Josè Mourinho. Sabato l'ex allenatore dell'Inter aveva scritto sui social: "Amo questo popolo, per voi lotterò" e la risposta del popolo giallorosso non si è fatta attendere. Domenica sera a Trigoria è apparso uno striscione in favore di Mou: "La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città". Solamente oggi il centro sportivo giallorosso tornerà a popolarsi per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di relax concesso ieri, c'è attesa per la decisione che martedì del Giudice Sportivo sulla squalifica di Mourinho: al di là del gesto del telefono, sono le parole riferite a Pairetto che potrebbero inasprire la pena non limitandola a una sola giornata.