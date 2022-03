Zaniolo, attacchi ignobili dopo il rigore in Spezia-Roma

ROMA - Quel rigore procurato al 94' da Zaniolo contro lo Spezia ha scatenato inciviltà e idiozia. A La Spezia, sono apparsi insulti indirizzati al giocatore della Roma nel liceo frequentato dalla sorella. E' stata proprio quest'ultima a documentare l'accaduto, dando anche una lezione di civiltà agli autori: "I piccoli uomini siete voi. Curatevi dall’odio e dall’invidia". L'episodio tuttavia non è isolato, visto che la madre di Zaniolo, Francesca Costa, aveva già ricevuto lunedì scorso decine di messaggi di minaccia e di insulto: il tutto mentre via social alcuni sedicenti ultras hanno raccomandato a Zaniolo di non presentarsi più a La Spezia. Nell'immediato post-gara Zaniolo ha pubblicato la foto del volto tumefatto: gli esami strumentali hanno confermato una piccola frattura al naso per la quale al momento non seguirà intervento. Zaniolo si è allenato con i compagni e non dovrebbe avere problemi a scendere in campo contro l'Atalanta.