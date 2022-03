Roma, Mourinho: "Lazio? Ora mi interessa solo il Vitesse"

ROMA - "L'unica gara che mi interessa è quella con il Vitesse . Non c'è Lazio che tenga: se vinciamo o pareggiamo siamo ai quarti di finale, se perdiamo siamo fuori. L'unica partita che mi interessa è questa". Sono le parole in conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia della sfida decisiva contro il Vitesse in Conference League. Lo Special One si è poi scagliato contro i giornalisti per una domanda su Mkhitaryan , assente nella sfida finita per 1-1 contro l'Udinese : "Tutti i giocatori sono diversi. Tutti conoscono la nostra rosa, tutti con noi sono critici feroci. Siete capaci anche di essere critici con un ragazzino arrivato qui a 8-9 anni e che gioca per la prima volta in Serie A. Mkhitaryan è importante per noi. Non voglio dire che la sua assenza ad Udine è stata la ragione per la quale non abbiamo vinto la partita, ma per noi è molto importante". Sulla guerra : "Sarò molto obiettivo e pragmatico: stop alla guerra, a questa e a tutte le altre. Se dovrò ripeterlo ogni giorno lo farò. Non parlo di politica pubblicamente, anche se mi interessa. Ma dire, urlare, ripetere stop alla guerra va fatto sempre".

Petrescu arbitra Roma-Vitesse

"Gol fuori casa? Cambia il profilo delle partite"

Mourinho ha poi espresso la sua opinione sulla nuova regola che non prevede i gol fuori casa: "Noi all'andata con il Vitesse non abbiamo pensato troppo al risultato, il nostro obiettivo era quello di vincere e al ritorno sarà lo stesso. Sappiamo che con un pareggio saremmo ai quarti di finale, ma non approcciamo la gara cercando il pari: vogliamo vincere. Pensando così si pensa meno a questa regola. Non so se è più o meno giusta, può cambiare un po' il profilo delle partite. L'Ajax ha fatto un bel pareggio a Lisbona, ma nonostante questo il Benfica è andato ad Amsterdam senza bisogno di segnare: ha potuto controllare senza rischiare, prima una squadra che pareggiava in casa subendo gol sapeva di dover affrontare il ritorno in situazione di svantaggio". Poi sui pochi gol da parte dei suoi attaccanti, escluso Abraham: "Ci sono giocatori che segnavano prima e ora non segnano più o che non hanno mai fatto tanti gol in carriera? Non parliamo di Lewandowski che ora è alla Roma e non segna più...". Infine sulla formazione e sul possibile riposo di Zaniolo: "Perché Zaniolo? Ha riposato già 25 minuti in Olanda. Perché deve riposare? Non mi torna... Perché non Rui Patricio o qualcun altro. Zaniolo sta bene. Rispetto a Udine non ci saranno Mancini e Sergio Oliveira mentre torneranno Kumbulla e Mkhitaryan".