Mourinho tra derby e Mondiali: "Grande Roma, ora forza Portogallo"

ROMA - "Oggi è stato speciale perché tutto quello che avevamo preparato i ragazzi sono riusciti a metterlo in pratica ". Non può che essere soddisfatto José Mourinho dopo il 3-0 con cui la sua Roma ha travolto la Lazio nel derby dell'Olimpico . Una gara già chiusa nel primo tempo, "ma anche nella ripresa abbiamo gestito bene nel momento in cui gli avversari avevano provato a reagire " spiega il tecnico che prima del riposo aveva rimproverato il pubblico, 'reo' di aver accompagnato il palleggio giallorosso con degli 'olè' da lui giudicati prematuri : "Già non mi piacciono a fine partita, figuriamoci al 43' del primo tempo - dice il portoghese -. Non volevo che i giocatori interpretassero la partita come già finita, tanto che Ibanez ha perso un pallone e abbiamo rischiato . Giocare per vincere sempre, ma serve il rispetto dell'avversario".

Verso i playoff mondiali: "Tiferò Portogallo"

Più bastone che carota poi con Abraham, mattatore della stracittadina con una doppietta: "Sento sempre dire che è fantastico, ma non sono d'accordo - afferma Mourinho - perché da lui esigo tanto e ha le potenzialità per giocare ogni gara con l'atteggiamento di oggi. E non parlo dei gol". La prestazione del centravanti è stata più importante delle due reti per l'allenatore romanista, che carica i suoi in vista del rush finale di campionato: "Le prime quattro della classifica non sono raggiungibili e noi dovremo con Atalanta, Lazio e Fiorentina che stanno giocando bene come noi. C'è differenza tra finire quinti o ottavi e vediamo dove riusciremo ad arrivare". Chiusura poi sui playoff Mondiali: "Amo l'Italia, mi piace viverci e sono riconoscente per quello che mi ha dato ma non posso essere neutrale. Tiferò Portogallo - 'confessa' Mou' -, ma non dimentichiamoci che prima le due squadre devono battere Macedonia e Turchia".