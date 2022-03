Roma, Mourinho perde un giocatore per il Covid: è già in isolamento

ROMA - C'è un nuovo caso di Covid alla Roma, a sei giorni dalla ripresa del campionato e dalla trasferta di Genova, dove i giallorossi di José Mourinho scenderanno in campo contro la Sampdoria. La notizia è stata comunicata dal club attraverso una nota ufficiale: "L’As Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare". Per motivi di privacy, la società non ha fornito il nome del giocatore positivo.