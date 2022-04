Roma, Spinazzola vede il finale di stagione

ROMA- La lunga rincorsa di Leonardo Spinazzola verso il rientro in campo è al chilometro finale prima del traguardo. A nove mesi dalla rottura del tendine d’Achille, il terzino della Roma è in queste ore in Finlandia per l’ultimo controllo con il professor Lasse Lempainen , il luminare che lo scorso 5 luglio ha svolto l’operazione in anestesia spinale per ricucire le due estremità del tendine strappato. Spinazzola è sbarcato a Torku mercoledì sera accompagnato dal dottor Costa , medico sociale del club, per una due giorni di visite cominciate ieri mattina. È l’ultimo step che ne deciderà il futuro immediato, per un finale di stagione in cui l’ex Juventus sogna di ritagliarsi un piccolo spazio. Il via libera definitivo però è legato ai tanti test a cui dalla giornata di ieri l’esterno giallorosso è sottoposto e che hanno lasciato, come sembra, le prime risposte positive. E' stato un giovedì mattina approcciato molto presto con un primo confronto con Lempainen. Il lavoro poi si è concentrato tra campo e palestra, così da verificare i miglioramenti del tendine anche attraverso delle prove di resistenza con carichi sempre maggiori. Nella clinica finlandese, il terzino giallorosso è rimasto immerso e concentrato in un lavoro durato cinque-sei ore poiché l’ok definitivo che ne decreta la guarigione deve passare da uno stress prolungato al piede sinistro, così da conoscere la risposta attraverso una simulazione dei tempi simile a una partita.