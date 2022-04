Roma, Mourinho senza Zaniolo: "È infortunato, nessun caso"

ROMA - "Zaniolo non è disponibile". Ad annunciare l'assenza dell'azzurro nella trasferta che vedrà la Roma impegnata sul campo della Sampdoria è José Mourinho: "È tornato infortunato dalla nazionale, ha un problema al flessore - ha spiegato il tecnico alla vigilia della sfida di Marassi, importante nella corsa all'Europa dei giallorossi -. Non si è allenato e quindi non è a disposizione come Veretout. Ci sono tanti giocatori che vanno in panchina con il club, è una cosa naturale. Zaniolo è andato in panchina con la Lazio, abbiamo adottato una strategia diversa per vincere la partita e lo abbiamo fatto. Non c'è storia. Non mi sembra che ad Allegri o a Inzaghi si chiede perché non gioca un giocatore o l'altro".

Aspettando Spinazzola Nel fare il punto sul resto della squadra, il portoghese ha spiegato che "per tutti gli altri non ci sono problemi. Anche Mancini da giovedì era già con la squadra, così come Vina e Felix". Così sulla sfida contro la Sampdoria, che arriva dopo il trionfo nel derby e la sosta per le Nazionali: "Se ci sono cali di concentrazione si può non arrivare agli obiettivi. Ieri ne abbiamo parlato, ora il prossimo derby che ci interessa è quello della prossima stagione e quindi dobbiamo solo pensare alla prossima partita e alla Sampdoria. Loro hanno un allenatore bravo come Giampaolo, tifosi innamorati della squadra in un bellissimo stadio. Hanno ancora bisogno di punti per stare tranquilli, per cui se vogliamo vincere non possiamo andare sotto il nostro potenziale. Dobbiamo andare lì e giocare davvero bene".

Sull'assetto della squadra con la difesa a tre e due trequartisti dietro Abraham, Mou non si è sbilanciato: "Giocare a tre è una situazione che si adatta alla stabilità della squadra, alle caratteristiche di giocatori che abbiamo come El Shaarawy e Zalewski, non come terzini ma come quinti. Se continuerò così non lo so, dipenderà da tante cose. Non abbiamo giocato con due giocatori dietro Abraham, dipende dalla dinamica del gioco". Così lo 'Special One' ha invece parlato del lungodegente Spinazzola: "Le notizie sono positive, ora inizia ad allenarsi con la squadra a poco a poco. Ma non possiamo e nè vogliamo dire che torna domani o la prossima settimana. La cosa più importante è che lui sta bene ed è super felice".