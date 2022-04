Roma, Mourinho: "Bravi a restare con i piedi per terra dopo il derby"

GENOVA - Grazie al gol di Mkhitaryan segnato al 27' del primo tempo, l a Roma espugna Marassi e ottiene il decimo risultato utile consecutivo. Al termine della gara Josè Mourinho elogia la prestazione dei suoi calciatori: "Una partita difficile. Le squadre di Giampaolo non sono mai facili da affrontare. A Roma se vinci il derby c'è sempre il rischio di staccare la spina, ma noi siamo riusciti a tenere i piedi per terra e a portare a casa i tre punti. Sul gol se ci fosse stato un altro allenatore si parlerebbe di calcio fantastico e di gioco che inizia da dietro, ma con me no. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene, ma ci è mancato il secondo gol".

"A Roma si cerca sempre la polemica"

Per la prima volta il tecnico portoghese è riuscito ad ottenere il successo sul campo della Sampdoria, sfatando un vero e proprio tabù: "In Inghilterra ho vissuto una situazione simile con il Newcastle. In quello stadio non riuscivo mai a vincere e qui in Italia c'era la Sampdoria. Fortunatamente oggi è arrivata la vittoria". Mourinho smorza le polemiche su Zaniolo. "A Roma è difficile, invece di parlare di un ragazzino come Zalewsky che sta crescendo molto bene, o di Bove, si parla solo di ciò che è negativo, di chi non gioca. Pensate che qualcuno ha detto che Cristate è uno di quei giocatori che io non apprezzo". La gara di oggi è stata decisa da Mkhitaryan, che è in scadenza di contratto. "Ha fatto una grande stagione. Il prossimo anno lo voglio quì, lui vuole restare e la proprietà vuole che resti. Mino Raiola è innamorato dei suoi giocatori e saprà trovare la soluzione giusta". Sulla Conference League. "Quando arrivi ai quarti di finale tutte le squadre sono di livello. Noi abbiamo una doppia ragione per fare bene: perchè affrontiamo una squadra che è arrivata nei quarti e che ha fatto la storia. Noi dobbiamo dare tutto".