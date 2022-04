Roma, Mourinho: "Squadra stanca, ma abbiamo lottato fino alla fine"

ROMA - Con i gol di Carles Perez e Smalling, la Roma ha battuto la Salernitana, ribaltando l'iniziale rete siglata da Radovanovic. Il tecnico dei giallorossi Josè Mourinho festeggia il successo e parla di stanchezza, giustificando un primo tempo poco brillante. "La squadra è stanca, non è facile giocare giovedì e domenica. Sicuramente Gasperini pensa lo stesso, soprattutto quando giochi in trasferta e poi devi viaggiare. E' dura giocare giovedì e domenica". Nella ripresa sono stati decisivi i cambi. "Abbiamo cambiato la partita con gente fresca, poi nel secondo tempo ho fatto cambi che hanno dato energia. La Salernitana ha dato tutto quello che aveva con grande onore e voglia. Per loro è anche difficile sostenere l'intensità difensiva per 90'. Alla fine penso che meritiamo, perché siamo la squadra, che anche non giocando bene, ha voluto veramente vincere la partita fino alla fine", ha detto il tecnico portoghese ai microfoni di Dazn.