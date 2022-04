Curiosa rapina a Vinci: rubata maglia con autografo di Totti

Per entrare in casa e portarsi via la casacca della leggenda della Roma, i ladri hanno dovuto rompere un vetro. Continuano le indagini della Polizia dopo la denuncia della proprietaria

26 . 04 . 2022 09:31 1 min TottiRomaVinci

© ANSA

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale