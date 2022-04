Zaniolo: “Futuro all’estero? Non si sa mai, la vita è imprevedibile”

Alla vigilia della semifinale d'andata di Conference League contro il Leicester , crocevia fondamentale per la stagione della Roma, Nicolò Zaniolo ha rilasciato un'intervista a The Athletic parlando di passato, presente ma soprattutto di futuro. Il classe '99, che ha saltato l'ultimo match di campionato contro l'Inter dopo l'infortunio rimediato nella gara contro il Napoli (sarebbe comunque stato squalificato), potrebbe essere uno dei protagonisti dell'importantissimo match contro gli inglesi. Parlando della stagione in corso commenta: "Sono tornato a vivere lo spogliatoio, il campo, le emozioni, le gare. Ho giocato quasi tutte le partite, non ho avuto problemi fisici. Sarebbe stato da pazzi pensare che dopo due operazioni importanti avessi potuto segnare 25 gol, non è umano. Sapevo sarebbe stato un anno di rodaggio. Ora sto bene, mi sento al 100%".

Zaniolo incensa Mourinho e i tifosi della Roma

L'obiettivo di Zaniolo è quello di vincere in una piazza importante come Roma. Con l'arrivo di Mourinho la squadra ha raggiunto la semifinale di Conference League e potrebbe tornare al successo dopo diversi anni. A proposito dello Special One l'ex Inter non ha dubbi: "È un uomo vincente, un grande mister e motivatore. Dal primo giorno del ritiro ci sta dando la mentalità giusta. Siamo contenti di averlo e speriamo di vincere qualcosa quest'anno e coronare un sogno che a Roma manca da tanto. Siamo in corsa per la Champions e in semifinale di Conference League. Penso quindi qualcosa sia cambiato, resta questo mese da fare al massimo per fare risultati". Sui tifosi giallorossi: "Roma è una piazza bellissima, la gente vive di calcio. Quando c'è la partita i tifosi prendono subito i biglietti. È una piazza fantastica, che ti dà tutto. Ma bisogna anche stare attenti, perché dal tutto si può arrivare facilmente al niente. I tifosi vivono per la Roma, questa passione la sentiamo anche noi. Ti trasportano e ti fanno entrare in campo con una carica pazzesca, c'è una grande differenza quando giochi in casa e quando giochi in trasferta. Speriamo che ci aiutino con il Leicester".

Zaniolo sul proprio futuro e i sogni nel cassetto

Il presente di Nicolò Zaniolo dice Roma, ma il futuro potrebbe portare in serbo importanti novità: "Vorrei vincere trofei e diventare un giocatore ancora più forte. Devo migliorare come uomo e come giocatore. Pallone d'Oro? È il sogno di ogni giocatore. È durissima, ma perché non provarci?". Poi non chiude le porte a un'esperienza all'estero: "Non si sa mai, la vita è imprevedibile. Di certo è un'esperienza che ti forma, che ti fa crescere". Tornando sui tanti problemi fisici che hanno condizionato la sua carriera fin qui ammette: "L'infortunio è arrivato in un buon periodo per me, stavo giocando bene e stavo bene. È stata una bella batosta contro la Juve, ma con l'entusiasmo di voler rientrare subito non è stato così brutto. Mi sono messo a lavorare e sono rientrato in campo. La vera batosta è arrivata con il secondo infortunio. Stavo giocando bene di nuovo, ero titolare in Nazionale e mi sentivo bene. Poi è arrivato l'infortunio a due mesi dal rientro. Dover ripartire di nuovo è stato difficile. Con l'aiuto della mia famiglia sono riuscito a rimboccarmi le maniche e a voltare pagina. Penso che quello sia stato davvero un momento brutto, che però mi ha fatto crescere tanto".