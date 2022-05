Roma, Mourinho: "Gara brutta, anche per colpa dell'arbitro"

ROMA - In attesa della partitissima di giovedì in Conference League contro il Leicester, la Roma di José Mourinho deve registrare la terza gara senza vittorie in campionato e un quinto posto in bilico, per il pareggio di stasera contro un bel Bologna . I giallorossi, aritmeticamente fuori dalla Champions League da oggi, sono appaiati alla Lazio, con il solo vantaggio della differenza reti negli scontri diretti: "Per me è stata una partita con poca qualità; la squadra che doveva vincere non ha giocato bene a sufficienza, la squadra che non voleva vincere ha fatto la sua partita e l'arbitro ha lasciato fare. Secondo me è stata una partita povera di qualità", le parole di un insoddisfatto Mourinho ai microfoni di Dazn.

Mourinho punge Zalewski e Abraham

Nella mancata vittoria con il Bologna ha influito anche la fatica per la trasferta di Leicester: "Certamente. Hanno influito la partita di giovedì scorso e quella di giovedì prossimo. Siamo in una situazione bella e difficile, con giovedì sono 14 partite in Europa dopo tutte quelle in campionato. Il Leicester ha fatto riposare 9 giocatori; per noi è dura, ma l’intenzione era quella di vincere. Ci abbiamo provato, abbiamo sbagliato qualche opportunità. Partita brutta, è nostra responsabilità, responsabilità loro che hanno fatto la partita che volevano. Responsabilità dell’arbitro che non si è preoccupato dello spettacolo e ha lasciato troppo correre". Nella ripresa Mourinho ha inserito quattro titolari per acciuffare la vittoria: "Ho cercato di dare più qualità, ma non c'è stato l'impatto che pensavo potessimo avere. Dei 4 giocatori che sono entrati posso dire che Pellegrini e Karsdorp hanno avuto un impatto positivo, Zalewski e Abraham non sono entrati abbastanza bene. Avevano 30 minuti da giocare, magari ne hanno giocati solo 15. Abbiamo avuto qualche opportunità per il gol, ma non è stato sufficiente". Alla domanda sulla prestazione di Zaniolo, lo 'Special One' si spazientisce: "Voi avete un po' di ossessione con Zaniolo... Penso proprio di sì. Voi e gli arbitri, siete ossessionati da lui".

Mourinho punge la Lazio: "Ha vinto con gol in fuorigioco"

In conferenza stampa, poi, Mourinho punge la Lazio, riferendosi al gol vittoria di Acerbi, ieri, contro lo Spezia: "La storia è sempre la stessa: io alleno da 22 anni e non cambio; l'altra cosa che non è cambiata è che 22 anni fa potevi vincere con un gol in fuorigioco, dopo 22 anni puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco perché ieri questo è successo".