Roma, Spinazzola torna in campo: entra al 90' contro la Fiorentina

FIRENZE - La Roma riabbraccia Leonardo Spinazzola: il laterale ex Juve, assente dai quarti di finale di Euro 2020 Italia-Belgio del 2 luglio 2021, ritorna in campo 311 giorni dopo l'infortunio al tendine d'Achille. Dopo quattro panchine consecutive in campionato, Mourinho decide di buttarlo nella mischia al 90' al posto di Karsdorp nel match perso 2-0 dai giallorossi contro la Fiorentina, dopo che Lasse Lempainen, il chirurgo che lo operò a luglio e che lo ha poi rivisitato in Finlandia, aveva nei giorni scorsi dichiarato che il giocatore era ormai pronto per tornare a giocare.