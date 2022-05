Roma, Spinazzola è tornato: "Dopo dieci mesi non vedevo l'ora"

ROMA - Il brutto infortunio con la Nazionale agli ultimi Europei, il lungo recupero e finalmente la liberazione: Leonardo Spinazzola è tornato a giocare. L'esterno giallorosso è stato inserito da Mourinho al 90' nella sfida contro la Fiorentina e nonostante i pochi minuti a disposizione è tanta la felicità per il numero 37. Queste le sue parole a Dazn: "Mi sento bene e sono tranquillo, questi 3-4 minuti sono stati importanti per queste tre partite che mancano.Questo momento l'ho sognato 10 mesi, lo aspettavo e sono felice di essere di nuovo in gruppo e di sentirmi di nuovo a mio agio in campo. Posso diventare più forte e me lo auguro". Ora per la Roma si avvicina la finale di Conference e Spinazzola, già costretto a saltare la finalissima di Wembley in azzurro, spiega così l'avvicinarsi del match contro il Feyenoord a Tirana: “Speravo di arrivare in finale per la Roma, per i tifosi e per me. Solo sperare di giocare quella finale è importante, mi fa sentire di nuovo me stesso, voglio dare un contributo per la squadra. Dobbiamo finire bene in campionato”.