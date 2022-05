Totti: "Lunedì incontro Dybala, magari viene alla Roma"

"Addi di Chiellini e Dybala? Chiellini e Dybala sono due cose diverse. Chiellini è stato un monumento della Juventus, Dybala è un ragazzo più introverso, più freddo. Anche perché lui ha un’altra possibilità di poter continuare a giocare, sono cose diverse. Penso che quello che ha fatto vedere sia la dimostrazione che lui volesse rimanere, poi non c’è stato accordo. Vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, lunedì lo incontro”. Lo ha dichiarato Francesco Totti , ex capitano della Roma , intervenuto a Sky a margine di un evento di padel a Pescara.

Le parole di Totti su Dybala

Totti si è soffermato su Dybala, spiegando: "Cosa gli dirò? Tante cose… siamo a Milano, faremo la partita di Eto’o e giocheremo insieme. Qualche cosa gliela metterò in testa, almeno cercherò di farlo. Speriamo di riuscirci, sempre che la Roma abbia la mia stessa idea. Sarebbe una pazzia se dicessimo che non piacerebbe. Non so, però, cosa pensino né lui, né la Roma".