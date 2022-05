Roma, Abraham: "Stagione fantastica, ora finiamo il lavoro"

ROMA - "Per me una finale è una finale, che sia di Champions League, del Mondiale o della Conference io la voglio vincere. I miei compagni la vogliono vincere, tutta Roma vuole farlo. Per noi è importante, vogliamo prepararci al meglio mentalmente e fisicamente. Questa è stata una lunga stagione difficile, dobbiamo farci trovare pronti". Sono le parole di Tammy Abraham sul sito ufficiale della Roma in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord. Il centravanti inglese ha parlato anche del suo primo anno in Italia: "È stata una stagione fantastica. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare la squadra, volevo arrivare in finale, vincere qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta, siamo in finale e per questo abbiamo fatto la storia. Ora vogliamo finire il lavoro per chiudere questo cerchio perfetto".