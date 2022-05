Trionfo Roma, notte e giornata di festa: tutti i VIDEO e FOTO

Al triplice fischio di Tirana è scattata la festa, e non solo nello stadio della capitale albanese. Roma si è tinta di giallorosso dopo la conquista della Conference League contro il Feyenoord , prima allo stadio Olimpico - dove la partita era stata trasmessa sui maxischermi - e poi per le strade della Capitale , con migliaia di tifosi a esultare dal Foro Italico a Testaccio , da San Giovanni a Centocelle . E in tanti, almeno un migliaio, hanno atteso la squadra di rientro dall' Albania : l'aereo che trasportava i giallorossi è sbarcato a Fiumicino poco dopo le 4, con capitan Pellegrini che è stato il primo a scendere con la coppa in mano.

La squadra è poi andata a Trigoria dove erano presenti altre centinaia di supporters. I giocatori hanno sfilato con il trofeo fra gli olè del loro pubblico. "Grazie ragazzi, questo è per voi", il messaggio di capitan Pellegrini. Ma la festa non è finita. La società giallorossa ha annunciato che ci saranno altre celebrazioni nel pomeriggio: probabile festa al circo massimo e sfilata di bus celebrativo.

Friedkin: "Emozione enorme, città e squadra lo meritano"

"È un'emozione enorme, sono molto contento che la Roma sia tornata a vincere dopo tutto questo tempo, lo meritava la tifoseria, lo meritava la città e lo meritava la squadra. È un giorno importante per la Roma, so che lo aspettavate da tanto tempo". Prima di lasciare Tirana assieme alla moglie Debra e al figlio Ryan, il proprietario e presidente della Roma Dan Friedkin ha commentato la vittoria della squadra giallorossa in Conference League, trionfo festeggiato anche ieri in campo alzando la Coppa fra grida di gioia dei giocatori. "È stato un grande match, non ho vinto io, ma la Roma - ha aggiunto Friedkin -. I complimenti vanno alla squadra". Una battuta anche dal figlio, Ryan: "Tutto questo lo meritavate tutti". Alla famiglia Friedkin ieri, dopo la partita, Mourinho aveva lanciato un messaggio: "Voglio restare e continuare il progetto, vediamo cosa farà la proprietà".