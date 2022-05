Roma, festa al Circo Massimo nel pomeriggio

ROMA - Dopo il trionfo in Conference League ieri sera a Tirana, la Roma festeggerà nel pomeriggio assieme ai suoi tifosi nella Capitale. La squadra di Mourinho arriverà su due pullman scoperti: sono previste decine di migliaia di tifosi. La Roma, su Twitter, ha dato appuntamento ai suoi sostenitori per oggi pomeriggio: "Siamo tornati a Roma! E vogliamo festeggiare nella nostra città con tutti voi. Partiremo alle 16:30 con il pullman da via Terme di Caracalla e andremo insieme verso il Circo Massimo. Ci vediamo più tardi", si legge nel tweet.