Roma doppio colpo: Frattesi e Solbakken

TORINO - Josè Mourinho ha chiesto esplicitamente Davide Frattesi per rinforzare il centrocampo della Roma. Il centrocampista del Sassuolo, segnalato tra i migliori della scorsa Serie A al punto da meritarsi la convocazione e l’esordio nella Nazionale maggiore, piace a molte squadre (Inter in primis) ma da qualche giorno è diventato l'obiettivo dei giallorossi. E la curiosità, appunto è che il club capitolino, detiene il 30 per cento del cartellino del centrocampista che, altra curiosità, ha iniziato nelle giovanili della Lazio per poi passare a quelle del Roma. Il problema, invece, è che il Sassuolo ha chiesto comunque 40 milioni per la sua parte di cartellino che i giallorossi invece hanno valutato 15: c’è distanza ma se ne discuterà. La Roma, intanto, continua la corte a Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt che però vorrebbe liberare il giocatore solo a fine anno, quando gli scadrà il contratto.