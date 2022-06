Roma, Shomurodov vince con l'Uzbekistan e si qualifica alla Coppa d'Asia

La formazione di Katanec si impone per 2-0 sulla Thailandia e conquista il pass per la prossima edizione della rassegna continentale: il giallorosso in campo per 82'

14 . 06 . 2022 20:33 1 min shomurodovUzbekistanThailandia

© canoniero

L'Uzbekistan del romanista Shomurodov - schierato titolare dal 1' minuto e rimasto in campo fino all'82' - supera per 2-0 la Thailandia al Markaziy Stadium e si qualifica alla prossima edizione della Coppa d'Asia. Decidono la sfida i gol di Masharipov all'8' e di Turgunbaev al 23'. Grazie a questo successo la Nazionale di Srecko Katanec conquista il terzo successo di fila (dopo il 3-0 allo Sri Lanka e il 4-0 alle Maldive) e chiude il Girone C a punteggio pieno con 9 punti con 9 gol segnati e 0 subiti.

