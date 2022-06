Roma, i segreti di Mourinho: "Leadership, empatia e fame"

ROMA - La grandezza di Mourinho come allenatore non è mai stata individuata nel gioco che le sue squadre negli anni hanno espresso, per quello si sono presi le prime pagine sempre gli altri, da Guardiola a Klopp. Ma José ha uno stile alla Ancelotti, è concreto, bada al sodo e soprattutto vince. Lo ha fatto già con la Roma trionfando in Conference League e l'ha sempre dimostrato durante la sua carriera. Il segreto principale per Mou è uno: "La cosa più importante è che le persone ti seguano. E per seguirti, devono credere in te. Normalmente lo fanno se si sentono empatici nei tuoi confronti. Nel mio caso, da leader, ho la responsabilità di non deludere le persone, la mia squadra", ha raccontato a Forbes.