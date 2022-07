Roma, Zaniolo ricorda la finale di Conference: "Per non dimenticare"

ROMA - Mentre le voci sul suo possibile passaggio alla Juventus di Massimiliano Allegri infiammano il mercato, Nicolò Zaniolo non dimentica i momenti meravigliosi vissuti indossando la maglia della Roma durante la scorsa stagione. Il 23enne centrocampista ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto del suo gol decisivo contro il Feyenoord in finale di Conference League, accompagnato dalla didascalia "per non dimenticare". Subito, sono arrivati i commenti di numerosi tifosi giallorossi, che hanno chiesto al giovane numero 22 di restare nella capitale.