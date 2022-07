Allegri su Dybala: "La Roma è la squadra giusta per lui"

TORINO - Anche Massimiliano Allegri ha commentato il passaggio di Paulo Dybala alla Roma . L'allenatore della Juve lo ha fatto ai microfoni di DAZN, in un'anticipazione di uno speciale realizzato all'interno del ritiro dei bianconeri: "Prima di tutto voglio fare un grosso in bocca al lupo perché Paulo ha dato tanto alla Juventus. È un giocatore molto tecnico, molto bravo e credo che farà bene alla Roma".

Allegri su Dybala

Allegri ha poi aggiunto che secondo lui la Roma è la squadra giusta in questo momento per l'argentino: "Credo che sia la squadra giusta per lui. Perché? Perché ha un giocatore che gli serve come Abraham davanti. Poi ha Mourinho che è molto bravo".