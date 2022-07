Diretta Roma-Nizza ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ALBUFEIRA (Portogallo) - Si prepara a chiudere il ritiro in Portogallo la Roma di Mourinho che affronterà il Nizza in nell'ultima amichevole di livello in questa prima fase di preparazione all'inizio del campionato di Serie A. Prima di lasciare l’Algarve, i giallorossi vorranno riscattare il ko arrivato martedì scorso contro lo Sporting Lisbona. Cresce l'attesa per il debutto di Dybala, anche se l'argentino resterà quasi sicuramente a riposo con l'esordio rinviato al match con il Tottenham. I francesi non hanno ottenuto nessuna vittoria nella pre-season: per ora sono arrivati un pareggio con il Cercle Brugge e due sconfitte contro Benfica e Fulham.