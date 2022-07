La Roma pareggia 1-1 col Nizza: l'ex Juve Lemina salva Mourinho con un autogol

ALBUFEIRA (Portogallo) - La Roma di Mourinho chiude con un pareggio il ciclo di amichevoli estive in Portogallo: finisce 1-1 col Nizza di Favre, coi giallorossi che non riescono a riscattare in pieno la sconfitta di martedì contro lo Sporting pur giocando un secondo tempo sicuramente più convincente del primo grazie all'ingresso di Abraham e Pellegrini. I francesi di Favre trovano il gol del vantaggio al 42' grazie a Brahimi, che sfrutta una disattenzione difensiva di Vina (schierato come terzo di difesa a sinistra) e batte di sinistro a tu per tu Svilar (anche lui non perfetto nella chiusura dello specchio in uscita bassa). Il pareggio dei giallorossi arriva al 56', quando l'ex Juve Lemina devia in rete un tiro di Karsdorp e beffa l'incolpevole Bulka. Tanta l'attesa per Dybala, ma l'argentino resta a riposo con l'esordio rinviato al match con il Tottenham del 30 luglio. (la Joya è in panchina ma non compare nella distinta). Fra i migliori Spinazzola, molto attivo sulla fascia sinistra nei 45' messi a disposizione da Mourinho.