Roma, Dybala-day: 10mila persone all'Eur pazze di "Joya"!

ROMA - Un entusiasmo contagioso, un'atmosfera che a Roma non si respirava da tempo, almeno per quel che riguarda la presentazione di un giocatore. Paulo Dybala è il colpo di mercato dell'estate giallorossa e il tifo capitolino tributa al fuoriclasse argentino un'accoglienza da Oscar: più di diecimila persone, colorate di giallo e rosso, hanno dato il benvenuto alla Joya nella sua nuova avventura capitolina sotto il Colosseo Quadrato, nella prima uscita pubblica del fuoriclasse argentino come giocatore della 'Magica'. Magliette come 'Pazzo di Joya' o 'Joya mia' facevano capolino nella massa di gente, mentre cresceva l'attesa per la comparsa dell'ex juventino. Nel frattempo fasci di luce e riflettori illuminano l'edificio ora denominato Palazzo Fendi.