Roma ko contro l'Ascoli: esordio amaro per Dybala

Roma, ecco i prossimi impegni

La formazione dello Special One avrà subito la possibilità di rifarsi sabato nell'amichevole di lusso contro il Tottenham. Domani i giallorossi, infatti, partiranno per l'Israele. Prima dell'esordio in campionato, in programma il 14 agosto alle 20.45 all'Arechi contro la Salernitana, la Roma affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk allo stadio Olimpico il 7 agosto.