Tottenham-Roma 0-1: Mourinho batte Conte, assist per Dybala

HAIFA (ISRAELE) - Ottima prestazione da parte della Roma di José Mourinho , che vince l'amichevole di lusso contro il Tottenham di Antonio Conte a Haifa per 1-0. Dopo un primo debutto nel test a porte chiuse perso con l'Ascoli a Trigoria, Dybala si è messo in mostra nel suo vero esordio con la maglia giallorossa con una grande prestazione e soprattutto con l'assist per il gol di Ibanez che ha deciso la partita. Ora la Roma dovrà preparare l'ultima amichevole, quella del 7 agosto contro lo Shakhtar .

Tottenham-Roma, la partita

Scatenato Dybala già nei primi secondi: la Joya sfiora il gol con un doppio tiro da posizione ravvicinata che viene respinto prima da Sanchez e poi da Lloris. Partita che prosegue con ritmi discreti e tanto equilibrio in campo, con la Roma brava sia a creare occasioni che a difendersi dagli attacchi della squadra di Antonio Conte. Al 29' Dybala calcia benissimo un corner, Ibanez salta più in alto di tutti e batte Lloris di testa portando i giallorossi in vantaggio. Nel finale del primo tempo Perisic e Kane ci provano ma non riescono a superare la difesa della Roma. Ripresa con ritmi molto più lenti e poche occasioni. Il Tottenham ci prova con il nuovo entrato Richarlison ma la difesa giallorossa regge bene. Nel finale c'è una rissa tra Pellegrini e Romero, con il capitano giallorosso che reagisce al brutto fallo del difensore del Tottenham. I compagni e l'arbitro intervengono per dividerli, entrambi vengono ammoniti. Finisce così l'amichevole di lusso per la Roma, che ottiene una vittoria importante con il contributo decisivo di Dybala.