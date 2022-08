Roma, show all'Olimpico: 5-0 allo Shakhtar e applausi per Dybala

ROMA - Davanti a 65.000 spettatori, la Roma di Josè Mourinho batte lo Shakhtar Donetsk (che nella prossima stagione sarà impegnato in Champions League) con un secco 5-0 e lancia un segnale importante alle concorrenti, ad una settimana dalla partenza del campionato. Paulo Dybala ha giocato ottanta minuti, regalando (soprattutto nel primo tempo) un paio di numeri di prestigio. Le reti sono state siglate da Pellegrini, Mancini Zaniolo e Bove. Per i giallorossi anche un'autorete di Konoplya a fine primo tempo.

Pellegrini guida la Roma: applausi per Zaniolo

Dopo la presentazione ufficiale della rosa (con applausi ed ovazioni per i nuovi arrivati Dybala e Wijnaldum) , i giallorossi iniziano a spingere e trovano il gol al diciannovesimo con Pellegrini. Dybala (dopo un colpo di tacco e un tiro di prima, respinto dal portiere) propizia (con un velo) il raddoppio di Mancini. Prima dell'intervallo, autorete di Konoplya per il 3-0. Nella ripresa (che vede anche l'ingresso di Wijnaldum) c'è gloria anche per Zaniolo (applauditissimo dai tifosi giallorossi) e per Bove. Entrambi i gol propriziati da El Shaarawy. L'Olimpico applaude soddisfatto: la Roma chiude il pre campionato con una prova convincente.