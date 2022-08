Roma, frattura della tibia per Wijnaldum: il comunicato

ROMA - Brutte notizie per la Roma. Josè Mourinho perde una delle stelle arrivate nella capitale nel corso dell'ultima sessione di mercato. Georgino Wijnaldum , 31enne centrocampista olandese, sarà infatti costretto ad un lungo stop. Fatale un infortunio durante l'allenamento di rifinutura alla vigilia della sfida contro la Cremonese.

Wijnaldum, la nota della Roma

"In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento - si legge in un comunicato ufficiale della Roma -, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni. Forza Gini!".