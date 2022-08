Roma, Zaniolo non si opera: obiettivo rientro con l'Atalanta

ROMA - Sospiro di sollievo in casa giallorossa. Dopo gli ultimi accertamenti, Nicolò Zaniolo non dovrà sottoporsi ad operazione chirurgica. Stop di 3-4 settimane per il 22 giallorosso dopo la lussazione della spalla sinistra subita nell'ultima gara di campionato contro la Cremonese all'Olimpico. Zaniolo dovrà saltare in totale sette partite, due di Europa League e cinque di campionato. L'obiettivo del giocatore è quello di rientrare per la gara contro l'Atalanta, in programma il 18 settembre e valevole per la settima giornata di Serie A.