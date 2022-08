ROMA - Wijnaldum ha preso una decisione definitiva: non si sottoporrà a nessun intervento chirurgico dopo la frattura della tibia destra alla vigilia di Roma-Cremonese. Il centrocampista olandese ha scelto la via della terapia conservativa con uno stop che presumibilmente sarà di 3-4 mesi. Addio dunque al Mondiale con la sua Olanda e appuntamento per il rientro fissato nel 2023. Tra 6-8 settimane nuova valutazione per capire i progressi della gamba.