Roma, Mourinho: "Dybala contro la Juve? Non ha bisogno di consigli"

ROMA - "Paulo Dybala non ha bisogno di consigli. Per qualche giocatore tornare a casa è difficile, per altri non è un problema. Dipenderà dalla sua personalità: ha la faccia da bambino, ma non è un bambino". Alla vigilia di Juventus-Roma, Josè Mourinho parla del grande ex della gara. L'attaccante argentino affronterà per la prima volta la Juventus da avversario. "Dipenderà solo da lui, da come gestirà le emozioni. Non ho visto niente di diverso durante gli allenamenti in questa settimana. Mi aspetto una partita normale, magari con un pò di emozione prima o dopo. Per me sta bene da un punto di vista fisico. Non mi aspettavo di più. Negli ultimi due anni ha avuto qualche infortunio ed ha iniziato il ritiro in ritardo rispetto agli altri. Nonostante tutto sta bene. Non avrà forse i novanta minuti e giocare allo stadio Olimpico su quel campo non è facile. Sembra di stare in spiaggia. Lavora bene, si mette al servizio della squadra e sono contento del suo lavoro".