Roma, Dybala: "Avevo voglia di fare gol. Sono felice"

ROMA - "Avevo molta voglia di segnare, sono felice che sia arrivata la rete davanti ai nostri tifosi. Continuiamo a crescere. Questo gruppo ha vinto un trofeo importante, è presto per parlare di obiettivi. Non siamo stati i peggiori la partita scorsa, non siamo i migliori oggi". Sono le parole di Paulo Dybala ai microfoni di Dazn dopo il successo della Roma contro il Monza. L'argentino ex Juve ha segnato due reti, le prime con la Roma, raggiungendo quota 100 reti in Serie A e ha dichiarato: "Il mio più bel gol? Il prossimo. Giocando ogni tre giorni, dobbiamo essere bravi a gestire i carichi. Lavoreremo per arrivare freschi. Quello che mi ha detto Mourinho? Rimane tra di noi".