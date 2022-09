Roma, Tiago Pinto: "Zaniolo non è mai stato vicino alla cessione"

ROMA - Sembrava pronto a salutare la Capitale e invece alla fine Zaniolo è rimasto alla Roma, e ora tratta anche il rinnovo per allungare la sua permanenza con i giallorossi. Sul trequartista di Mourinho, durante la sessione di mercato estiva, avevano messo gli occhi anche Milan, Juventus e Tottenham, ma non si è concretizzato mai nulla. L'ex Inter non è proprio mai stato vicino all'addio, parola di Tiago Pinto: "Zaniolo non è mai stato vicino ad una cessione. È finito il mercato, Nicolò è più forte dopo una stagione di ripartenza. Rinnovo? Trenta minuti fa ho chiamato Vigorelli per iniziare a fare il calendario sugli incontri. Non è una preoccupazione", ha detto il general manager della Roma.