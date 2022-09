Roma, Mourinho: "Meglio perdere una volta 4-0, che quattro volte 1-0"

UDINE- La Roma crolla ad Udine sotto i colpi di Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric. Una brutta battuta d'arresto per la squadra giallorossa, che subisce la prima sconfitta in campionato. Al termine della gara Josè Mourinho se la prende con gli errori della squadra e parla dell'arbitro e dell'ambiente che ha respirato alla Dacia Arena. "E' stata una partita difficile, contro una squadra che sa giocare gare come queste. Quando vai sotto con una formazione come l'Udinese è difficile ribaltarla. Sono fisici, attenti. Noi siamo entrati bene, abbiamo avuto una buona occasione con Dybala, che è stato il migliore. Ma ogni volta che arrivavano in contropiede o crevano un pericolo o facevano gol. Noi non siamo riusciti a creare occasioni pericolose oltre il palo. Preferisco perdere una partita 4-0 che 4 per 1-0. Ma adesso dobbiamo guardare avanti".