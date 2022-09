Roma, Mourinho: "Creata la mentalità che mancava"

ROMA - Josè Mourinho e la sua Roma saranno impegnati giovedì (ore 18:45) in Bulgaria a casa del Ludogorets per la prima di Europa League dove i giallorossi puntano ad andare fino in fondo. Al sito della Uefa il tecnico portoghese ha parlato della sua squadra sottolineando un apsettio chiave di questo inizio stagione: "La cosa fondamentale era costruire una mentalità che alla Roma non era presente da tanti anni, è stata costruita parallelamente a un altro elemento per me cruciale: l'empatia. L'empatia per me va oltre il gruppo, si estende anche a come è percepito il club dal resto della società, questo club vale molto più della squadra, ha un peso enorme, subisce pressione dalla comunità e dai tifosi - aggiunge - Era importante, non solo per la squadra, ma anche per il club e a essere onesto anche per me".