Roma, Mourinho: "Non risparmierò nessuno in ottica campionato. Ko di Udine? Un'eccezione"

RAZGRAD (Bulgaria) - Tempo di vigilia, in casa Roma , per il debutto in Europa League . I giallorossi, che sfideranno domani sera (calcio d'inizio alle 18.45) i bulgari del Ludogorets nella prima giornata del gruppo C , vogliono archiviare la pesante battuta d'arresto a Udine in campionato. José Mourinho presenta il match di Razgrad e non si sbilancia sulle avversarie che contenderanno alla sua Roma il passaggio del turno: "Difficile parlare di favorite, massimo rispetto per Ludogorets ed L' HJK di Helsinki . Molto difficile pronosticare risultati, così come in Champions. Non abbiamo intenzione di risparmiare giocatori per il campionato, sappiamo l’importanza della partita".

Mourinho: "Ludogorets? Squadra esperta"

Il tecnico giallorosso non si fida del Ludogorets e ammette: "Dobbiamo essere pronti a tutto, è difficile dirlo. Il Ludogorets è una squadra esperta in Europa. Ci aspettiamo delle difficoltà", afferma Mourinho che sottolinea l'importanza di iniziare nel miglior modo possibile il cammino europeo per non rischiare figuracce: "Per esperienza quando si inizia bene è più semplice finire bene, noi vogliamo vincere e non retrocedere in Conference League. Cercheremo di imporre il nostro gioco, siamo qui per vincere”.

Roma, inizia la grande caccia all'Europa League

Mourinho: "Domani saremo affamati"

La Roma arriva alla trasferta in Bulgaria reduce del pesante 4-0 subito domenica a Udine. Una sconfitta bruciante che potrebbe avere tolto qualche certezza al gruppo giallorosso. Mou però non fa drammi e ammette: "La partita domani inizierà 0-0, mentre ad Udine abbiamo iniziato 1-0 e questo fa la differenza. Nel calcio può succedere. Anche per questo la mia reazione con i ragazzi è stata abbastanza placata. Il risultato non è stato proprio meritato, avevano fatto 4 tiri in porta. Domani il Ludogorets vedrà quanto siamo affamati”