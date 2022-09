Roma, Dybala sarà valutato dai medici dell'Argentina

Paulo Dybala risponderà alla convocazione dell'Argentina e sarà valutato dai medici della nazionale Albiceleste. Lo fa sapere la Roma. L'attaccante argentino della Roma ha dovuto saltare la partita di Serie A dei giallorossi contro l'Atalanta per un risentimento al flessore sinistro. L'ex Juve era sceso in campo per il riscaldamento ma dopo pochi minuti è stato costretto a tornare negli spogliatoi saltando così la sfida contro la squadra di Gasperini. Dybala raggiungerà comunque il ritiro della nazionale argentina e sarà sottoposto a controlli medici per capire se potrà essere impiegato o meno dal ct Scaloni.