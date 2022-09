Roma, Dybala rimane a Miami con l'Argentina

MIAMI (Stati Uniti) - Lorenzo Pellegrini sta tornando a Roma dopo aver lasciato il ritiro azzurro causa problema muscolare, Paulo Dybala, almeno per ora, resta in ritiro a Miami con l'Argentina. Al suo arrivo ha svolto lavoro in palestra e sembra filtrare ottimismo circa il fastidio al flessore che ha accusato durante il riscaldamento della gara con l'Atalanta. Prima dell'amichevole con l'Honduras la "Joya" svolgerà altri test medici con la nazionale e se daranno riscontri positivi resterà con l'albiceleste, in caso contrario farà ritorno nella Capitale.