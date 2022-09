Mourinho, show con Stormzy: cameo nel VIDEO, "If I speak I am in trouble"

"Se parlo, sono in grossi guai". Josè Mourinho disse queste parole qualche anno fa, quando allenava il Chelsea . Oggi, sono diventate il tormentone di un brano musicale. Il tecnico della Roma è apparso nel video di un brano del noto rapper americano Stormzy : "Mel Made Me Do It".

Mourinho: "Mi sono divertito molto"

Mourinho è stato chiamato per un cameo. Durante il video il tecnico giallorosso compare in giacca e cravatta e con sguardo severo. Mentre si mette un dito davanti alla bocca, si sentono le sue parole: "I prefer not to speak, if I speak I'm in big trouble". L'allenatore portoghese ha anche pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti nel backstage. E commentando una foto con il rapper Stormzy, ha scritto: "È stato molto divertente fare questo cameo, mi sono divertito molto".