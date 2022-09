Roma, è ufficiale: due amichevoli in Giappone a novembre

La Roma giocherà due amichevoli in Giappone a fine novembre, quando sarà in corso il Mondiale in Qatar. La Serie A si fermerà per il campionato del mondo e la formazione di Mourinho volerà in Asia per partecipare alla seconda edizione della EUROJAPAN CUP. I giallorossi giocheranno contro il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre e contro lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium il 28 novembre.